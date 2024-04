Se l' Avvocato le fa un regalo | Gianni Agnelli - il clamoroso aneddoto di Dalila Di Lazzaro

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 29 aprile 2024) Una lunga carriera e una vita vissuta fra le star dell'epoca.Di, in una lunga intervista al Corriere della Sera, ripercorre i ricordi indelebili nella sua memoria. Quelli belli, ma anche quelli brutti. E, fra questi, il peggiore è legato alla tragica morte del figlio: Christian era del 1969, oggi sarei nonna. Chissà. Venne travolto da un'auto la sera del 19 maggio 1992 mentre rincasava in motorino, sulla Cassia. Aveva 22 anni, io 37. L'ho avuto che ero quindicenne. Eravamo legatissimi, con lui mai un problema". La mente va subito a quella notte e alle ore successive: "Rientrai alle tre, poi sentii il telefono... drin drin e mettevano giù. Non ero preoccupata ma al risveglio al mattino trovai un messaggio in segreteria. Fu terribile. Era dall'ospedale: 'Purtroppo c'è qui suo figlio. È nella sala mortuaria, dovrebbe venire a prendere le ...