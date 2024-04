Gudmundsson e Zirkzee - le possibilità per l’Inter Due certezze in attacco – Sky

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 29 aprile 2024)sono due dei nomi accostati alper il prossimo calciomercato. Sugli attaccanti di Genoa e Bologna, Barzaghi fa il punto della situazione anche in ottica novità. Le sue parole da Sky Sport 24. GLI OBIETTIVI – Per il 2024-2025 delci sono due. Una è l’arrivo di Mehdi Taremi, preso dal Porto in scadenza di contratto al prossimo 30 giugno. L’altra è che saluterà Alexis Sanchez, che nello stesso giorno vedrà terminare la sua seconda intesa dopo il triennio 2019-2022. Poi si capirà. Piero Ausilio ieri ha detto che il reparto offensivo delavrà quattro attaccanti, anziché cinque come in molti pensavano (e speravano). Ed è qui che si intersecano i nomi di Joshuadel Bologna e Albertdel ...