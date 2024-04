Terrificante Ermal Meta - attacco di panico sul palco | il dramma dell' artista

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 29 aprile 2024) "Il 2017 e 2018 sono stati gli anni lavorativamente più bellia mia vita, ma sono stati terrificanti dal punto di vista interiore perché soffrivo tantissimo di attacchi di":, che presenterà il concertone del Primo maggio a Roma insieme a Noemi, si è confessato in un'intervista al Corrierea Sera. In particolare, ha parlato di cosa gli succedeva ai concerti: "Nel 2017 ne ho fatti 80 e nel 2018 ne ho fatti 46. Tutti, nessuno escluso, sono stati così: andavo in apnea per i primi 4 o 5 pezzi, salivo sule cominciavo a saltare per cercare di sciogliermi. È stato difficile. Già dal 2016, poi, non riuscivo più a prendere gli aerei". Per riuscire a superare quella fase, ha proseguito il cantante, "sono tornato in terapia e mi sono di nuovo riallineato. È ...