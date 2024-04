G7 Ambiente I ragazzi scrivono ai Ministri dell’Ambiente riuniti a Venaria | Più concretezza e decisione per rispondere alla crisi climatica Nessuno va lasciato indietro a partire dai migranti climatici

(Di lunedì 29 aprile 2024) Presentato nelle mani di Mario Antonio Scino – Capo di Gabinetto del Ministero dell'e della Sicurezza Energetica - e Francesco Corvaro – Inviato speciale del Governo per il Cambiamento climatico - l’appello deie ragazze che nella scorsa Giornata Mondiale della Terra si sono

Dall'8 al 10 marzo presso Superstudio Maxi (Via Moncucco, 35 – Metropolitana Linea M2 Famagosta) si terrà la VIII edizione di Book Pride , la manifestazione letteraria promossa da ADEI – Associazione Degli Editori Indipendenti, in collaborazione con il Comune di Milano e il Patrocinio della Regione

G7. I ragazzi scrivono ai Ministri dell'ambiente riuniti a Venaria: "Più concretezza e decisione per rispondere alla crisi climatica" - L'appello dei ragazzi e ragazze che si sono riuniti negli Stati Generali: "Nessuno va lasciato indietro a partire dai migranti climatici"

La Locanda dei Girasoli: chiude il ristorante di Roma che ha dato lavoro a tanti giovani con sindrome di Down - La Locanda dei Girasoli annuncia ancora una volta la chiusura, a causa della mancanza di fondi per ristrutturare l'immobile in cui si trova

Cuccù: "Grazie ragazzi per questa nuova opportunità di salvezza, lotteremo" - ECCELLENZA - Parla il tecnico del Monturano, continua il silenzio stampa in casa Rata Nel post gara di Maceratese-Monturano Campiglione (gara terminata con un pareggio a reti bianche) abbiamo raccolto

