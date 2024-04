Europee - Scotto Pd a Notizie com | Saremo più forti dopo il voto Meloni racconta un’Italia che non c’è

Roma, 26 feb. (Adnkronos) – “Se dovesse essere confermata vittoria di Todde in Sardegna saremmo davanti al primo vero smacco alla Meloni: gli italiani non amano il manganello. E alla dimostrazione che unirsi in un campo largo progressista non solo conviene, ma rappresenta soprattutto un dovere ...

Continua a leggere>>

Roma, 26 feb. (Adnkronos) - "Se dovesse essere confermata vittoria di Todde in Sardegna saremmo davanti al primo vero smacco alla Meloni: gli italiani non amano il manganello. E alla dimostrazione che unirsi in un campo largo progressista non solo conviene, ma rappresenta soprattutto un dovere ...

Continua a leggere>>