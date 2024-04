Federica Pellegrini - emozione nel post per il gatto | Avete fatto appena in tempo a conoscervi

Il pubblico l’ha eletta come vincitrice morale di questa edizione del Grande Fratello . Beatrice Luzzi ha affrontato nella casa un turbinio di emozioni contrastanti. A gennaio, la gieffina era uscita dopo la morte del padre Paolo, ma aveva deciso di rimettersi in gioco con Grande stupore degli ... Continua a leggere>>

Lorenzo Fragola , cantante di grande successo, diventato famoso dopo la partecipazione a X Factor, ha rallentato la sua presenza nel mondo della musica italiana. Come mai? Che fine ha fatto? Scopriamo di seguito tutti i dettagli! Leggi anche: Lorenzo Fragola attacchi di panico: come si capisce ...

Billy Vunipola, ex star del rugby inglese, arrestato in Spagna dopo una rissa. Fermato con 2 colpi di taser - L'ex campione della Nazionale inglese era venuto alle mani con i dipendenti di un pub di palma di Maiorca e poi aveva minacciato con bottiglie e sedie i clienti. La nota dei Saracens, sua squadra di c ...

Dal 3 maggio il nuovo disco di Ermal Meta - «Questo è un album che io amo profondamente. È diverso dagli altri, ha una forma di ispirazione diversa, mai provata fino ad ora». Ermal Meta sorride parlando di ...

Domenica In, Lory Del Santo choc: "Mamma non mi credeva mai, quando dicevo la verità mi picchiava. Ho perso tre figli, stavo sdraiata a terra" - Che abbia avuto una infanzia difficile era immaginabile. Ma non così tanto. Lory Del Santo è stata ospite nella puntata odierna di "Domenica In ", in onda su Rai 1 e condotta da Mara Venier. L'ex show ...

