Mahmood svela se è innamorato | Io padre? Ci sto pensando

(Di lunedì 29 aprile 2024) Tre dischi di platino per Tuta Gold, atteso al Circo Massimo per il Concertone del Primo Maggio e un tour sold out: questo è un periodo d’oro pere oggi, fra le pagine di La Repubblica, ha parlato d’amore. Lo ha fatto però in maniera un po’ evasiva smentendo (?) chi lo voleva fidanzato con Noah Oliveira. “Io non mi innamoro mai” – le parole di– “E se sono, non lo so neanche io. Sono un po’ complicato a livello sentimentale. Sto cercando di capire quali sono i miei dossi, i miei blocchi. Ci sto lavorando”. A domanda diretta se si fosse mai, il cantante ha precisato: “A 16 o a 18 anni credo di sì. Poi non più. Perché l’innamoramento si è trasformato in qualcos’altro, e ho iniziato ad avere un diverso approccio al sentimento”.è single e non ...