Sala | Se Il Milan si spiccia - premierò anche loro per la seconda stella

“Il Milan ha 3 anni… Se si spicciano un po’, potrei anche essere il sindaco che consegna due volte l’Ambrogino per la seconda stella…”. Lo ha detto a metà tra il serio e il faceto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, parlando della consegna all’Inter dell’Ambrogino d’Oro per la conquista della ...

Continua a leggere>>