Sono rientrati Amici 23 - il colpo di scena gradito al pubblico | gli eliminati di nuovo dentro

(Di lunedì 29 aprile 2024)23,di. L’ultimo daytime di lunedì 29 aprile ha fatto saltare i telespettatori sulle sedie. Come tutti sanno negli ultimi giorni il Serale sta raggiungendo vette di alta tensione e grandi emozioni. Proprio recentemente c’è stato anche un clamoroso spoiler o qualcosa del genere. Alessandra Celentano, infatti, ha lanciato un guanto di sfida particolare. Alessandra Celentano ha voluto lanciare la sfida tra Dustin ed un cantante tra Mida e Sarah attraverso una lettera: “Le vostre scelte nonandate nella direzione dell’eccellenza e virimasti solo due cantanti”. Poi ha scritto: “Tra i miei ballerini, Dustin e Marisol, c’è già il vincitore della categoria e forse del programma”. Una frase che è stata interpretata come uno spoiler… Ma è niente rispetto a quello che si è scoperto ...

Il paradiso delle signore 9: Anticipazioni . Flora e Conti sconvolgono i fan, tra di loro tutto sta per cambiare. Cosa sta per accadere. Il paradiso delle signore è una delle fiction fiore all’occhiello del palinsesto Rai. I telespettatori sono sinceramente affezionati alle vicende dei ... Continua a leggere>>

Personaggi tv. Flavio Insinna , noto conduttore televisivo italiano, è pronto per tornare in televisione per una nuova avventura del tutto inaspettata. Scopriamo insieme tutti i dettagli di questo colpo di scena . (Continua a leggere dopo la foto) Leggi anche: Serena Bortone una furia in ... Continua a leggere>>

colpo di scena in Serie A: salta Conte, arriva Gattuso | Affidata a lui la rinascita del club - Il campionato non è ancora finito, ma impazza già il mercato allenatori: l'ex tecnico del Napoli è pronto per tornare in Serie A.

Continua a leggere>>

Barbara D’Urso, colpo di scena: sta per tornare in tv nella rivoluzionaria rete - Barbara D’Urso, altro colpo di Canale Nove Le ultime sulla conduttrice Barbara D’Urso sta per tornare. Nelle scorse ore la conduttrice ...

Continua a leggere>>

“Chi è la nuova tronista”, colpo di scena a Uomini e Donne. Ritorno inaspettato - A Uomini e Donne non mancano i colpi di scena che portano i telespettatori ad amarlo ancor di più. Ecco chi ritorna come tronista ...

Continua a leggere>>