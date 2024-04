(Di lunedì 29 aprile 2024), 29 aprile 2024 - Unacon le palline colorate, 10 morbidi cubotti per la psitricità, un tunnel di stoffa e ancoradi legno con le figure geometriche, i numeri e le lettere. E’ ildi unaper le attività di riabilitazione psitoria dell’ambulatorio dellain via Napoleona a. “Rinnoviamo i ringraziamenti allaper questo- dice Patrizia Conti, primario dellae dell’adolescenza di Asst Lariana - Il lavoro psicologico e i trattamenti con i bambini si svolgono principalmente attraverso il gioco e questi strumenti, ...

Il sì della Regione Puglia all?intesa col Governo per i primi 27 impianti sportivi dei Giochi del Mediterraneo , il decreto dei ministri Fitto, Abodi e Giorgetti con l?elenco delle... Continua a leggere>>

Como, piscina e giochi in dono per la Neuropsichiatria Infantile: il regalo di una famiglia milanese - Como, 29 aprile 2024 - Una piscina con le palline colorate, 10 morbidi cubotti per la psicomotricità, un tunnel di stoffa e ancora giochi di legno con le figure geometriche, i numeri e le lettere. E’ ...

Continua a leggere>>

Donazioni del cuore: giochi alla Neuropsichiatria Infantile di via Napoleona, nuovo ecografo al PS del Sant’Anna - La generosità di una famiglia milanese per i bimbi della Neuropsichiatria Infantile, il dono di A.Ma.Te al pronto soccorso: i dettagli ...

Continua a leggere>>

piscina Ferrari, Bosi: tre opzioni per il nuovo impianto. Decisione a maggio - Bosi, nel rispondere alla interrogazione di Laura Cavandoli della Lega, che l’ipotesi di riaprire la piscina Caduti di Brema al fine di ampliare gli spazi d’acqua è stata presa in considerazione ma ...

Continua a leggere>>