Real Madrid - Ancelotti | Emozionante ritrovare il Bayern Monac - sarà una bella partita

(Di lunedì 29 aprile 2024) Ildi Carlosi prepara alla sfida contro ilo, valida per la semifinale d’andata di Champions League. Per il tecnico si tratta di unacontro una squadra che ha allenato in passato, come ricorda in conferenza stampa: “E’ sempreper meil, ho ricordi belli come la vittoria della Bundesliga e brutti come l’esonero ma nel complesso è stata una bellissima esperienza, ao si vive bene”. Sulla sfida alle porte: “Senza Benzema siamo diventati più imprevedibili ma anche ilha un ottimo attaccante come Kane che ha segnato una marea di gol e poi Gnabry, Sanè, Musiala: siamo due squadre che si assomigliano un po‘, anche per storia, ...