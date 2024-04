Billie Eilish - unica data a Bologna all’Unipol Arena | ecco quando

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 29 aprile 2024), 29 aprile 2024 - L'annuncio è di quelli che gli appassionati di musica segnano sul calendario: il lunghissimo tour mondiale difa tappa anche in Italia, con un unico concerto proprio a. Laè abbastanza vicina: domenica 8 giugno 2025 all'Unipol. Il tour della giovane cantautrice statunitense si chiama "Hit me hard and soft" e anticipa l'uscita dell'album omonimo, che avverrà il 17 maggio. I biglietti saranno in vendita a partire dal 3 maggio, mentre saranno disponibili per la prevendita già domani, il 30 aprile, e il 1° maggio. Il viaggio musicale dipartirà il 29 settembre 2024 in Québec per terminare il 27 luglio dell’anno successivo con una doppiaa Dublino. Toccherà ...