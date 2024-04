La soluzione è Thiago Motta | tutte le ragioni per cui alla Juventus serve lui

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 29 aprile 2024)è un mistero, per tutti ma non per se stesso. Nel senso che l'italo-brasiliano è un uomo tetragono, all'apparenza rigido e poco comunicativo. Ama tenersi molto per sé e, dopo aver vinto tutto con le maglie di Barcellona, PSG e soprattutto l'Inter del Triplete, ha abbracciato la vita da allenatore con molta riservatezza. Non si ricordano sue conferenze stampa o interviste nelle quali esce dalle righe. Dà pochi titoli ai giornali. Qui a Bologna, dove sta disputando una stagione incredibile, pilotando una formazione di medio-alto livello a livelli siderali e verso la Champions malgrado il sofferto pareggio interno contro l'Udinese di ieri, dice sempre le stesse cose ai giornalisti e nulla sul suo futuro. Dicono abbia già un accordo con laper l'anno prossimo e questo è un segreto non di Pulcinella sul suo possibile ...