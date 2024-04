MotoGP - test a Jerez | Di Giannantonio il più veloce di giornata

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 29 aprile 2024) Sulla pista spagnola dide la Frontera sono andati in scena idi, con Fabio Diina alla classifica. Il pilota della VR46 ha collezionato un 1:36.405, il giro piùdella. In seconda posizione l’Aprilia di Maverick Vinales, mentre ha concluso terzo Franco Morbidelli con la sua Ducati Pramac. Francesco Bagnaia – qui vincitore ieri – ha concluso laquarto, quinto Marc Marquez e poi sesto Brad Binder. A completare la ton ten ci pensano Aleix Espargaro, Alex Marquez, Enea Bastianini e Jorge Martin. Sono sette le Desmosedici presenti tra i primi dieci classificati, con Marc Marquez che haato per la prima volta il freno posteriore a pollice. Novità anche in casa KTM con la nuova ...