Giada Desideri torna a Un Posto al Sole dopo 22 anni anticipazioni

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di lunedì 29 aprile 2024)(dall'account Instagram ufficiale) Un inatteso ritorno a Unal22, il personaggio di Claudio Costa, ex modella nel cast sin dalla prima stagione, si riaffaccia a Palazzo Palladini. Era partita per l’Argentina con Alberto, poi i due si erano lasciati definitivamente. Claudia aveva avuto anche una relazione con Renato Poggi ed era finita anche col prostituirsi. La sua interprete, invece, ora ha 51ed è la moglie di Luca Ward. Questa settimana, Unalsarà in onda venerdì con un doppio appuntamento, fino alle 21.45, per recuperare l’episodio non trasmesso il 1° maggio per lasciare spazio al Concertone. Ecco quello che accadrà. Un ...