Un crollo totale dopo lo show Belen Rodriguez e la rivelazione choc

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di lunedì 29 aprile 2024) Personaggi tv.si è raccontata in un’intervista a “Today” nella quale ha rivelato dettagli della sua vita ancora inediti. Lagirl argentina ha infatti ammesso di aver vissuto un periodo della sua vita molto difficilela fine di un programma. (…) Leggi anche: Barbara D’Urso, il ritorno in Tv si avvicina: l’annuncio a sorpresa Leggi anche: “Grande Fratello”, Beatrice e Garibaldi, la storia infinita: Fiordaliso lo mette in imbarazzo sui sociale lasul periodo buioè reduce da un periodo molto delicato della sua esistenza. Alla fine della sua relazione sentimentale con Elio Lorenzoni si è sommata l’uscita da Mediaset con la quale ha ...