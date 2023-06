Roma Pride 2023 | sfila parata per i diritti Lgbt | “Siamo un milione” – Video

Leggi su calcioweb.eu

(Di sabato 10 giugno 2023), 10 giu. (Adnkronos) – E’ la festa dei. ‘un, mai vista tanta gente”, gridano gli organizzatori deldal carro del coordinamento della kermesse arcobaleno. Ma per la Questura disono circa 40mila le persone presenti al corteo che ha raggiunto i Fori Imperiali. Tra bandiere arcobaleno, parrucche, lustrini i manifestanti si sono concentrati in piazza della Repubblica per il via alla(). Tra i 34 carri, in testa il camion del coordinamento della kermesse, poi quello del Circolo di Cultura Omosessuale Mario Mieli e a seguire tutti gli altri. Slogan della nuova edizione della manifestazione: “QueeResistenza”. ‘Tranquilla mamma sono gay, non fascio”; ‘Desideravo delle creature sane e ...