- ' Maldini out Non me lo aspettavo, solo l'anno scorso hanno vinto il campionato e ottenuto grandi risultati. Questo anno è andato male, certo, ma ci sono statiinfortuni e hanno fatto ...Mg Marsiglia (Francia) 31/07/2022 - amichevole / Olympique Marsiglia -/ foto Matteo Gribaudi/... Non è normale aver perso cosìpunti in casa'. È qui che i vecchi come me devono aiutare i ...Commenta per primo L'ex allenatore fra le altre di Juve, Roma e soprattuttocon cui ha vinto tutto, Fabio Capello , ha parlato a La Repubblica della finalissima di ... Dopotentativi potrebbe ...

Milan, tanti auguri a Leao: il messaggio del club e la risposta di Rafa Pianeta Milan

Ai microfoni di Sky Sport, a Istanbul, ha parlato l'ex Milan Dejan Savicevic. ‘Un piacere essere qui a vedere la finale di Champions. L’Inter può vincere Difficile, affronta una grande squadra e un a ...L’indiscrezione era iniziata a circolare grazie al lavoro dei colleghi di Repubblica, ora arriva anche la conferma de L’Èquipe: il Chelsea ha avviato i primi contatti con il Milan per Mike Maignan. To ...