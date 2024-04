Scandalo MeToo - il colpo di scena Revocata la condanna a Weinstein Ma l’ex produttore resta in cella

(Di venerdì 26 aprile 2024) Tutto da rifare.canta. Sentenza choc. Harvey, se non dovesse scontare un’altraa 16 anni inflitta per gli stressi reati di stupro e molestie da un tribunale della California, a quest’ora tornerebbe un libero fino al nuovo processo a New York, guidato dal procuratore Alvin Bragg (lo stesso che sta perseguendo Donald Trump in questi giorni). La corte d’Appello – il più alto organo giudiziario dello Stato di New York – con 4 voti a favore e 3 contrari ha annullato la sentenza di primo grado che avevatoa 23 anni nel 2020 dopo un lungo procedimento iniziato nel 2017. La decisione della Corte d’appello si basa su una serie di errori che avrebbe commesso il giudice del primo processo a, James Burke: primo ...

