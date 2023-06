Manchester City vince la Champions League per la prima volta | finisce 1-0 a Istanbul contro l' Inter

Ilha vinto la finale di contro l' Inter di Simone Inzaghi con il risultato di 1 - 0 grazie ad un gol di Rodri nel secondo tempo. Tanta amarezza per i nerazzurri, che hanno sfiorato il ...Si infrange all'ultimo atto il s ogno Champions League dell'Inter che cade a Istanbul contro un. La gara è decisa dalla zampata chirurgica di Rodri a venti minuti dalla fine. I nerazzurri tengono per larghi tratti testa all'undici di Pep Guardiola, ma non riescono a trovare il ...Continua2023 Bayern Monaco 2020 e 2013 Barcellona 2015 e 2009 Inter 2010United 1999 Psv Eindhoven 1988 Ajax 1972 Celtic 1967 10 giugno 2023

Statistiche e precedenti Questa sarà la prima sfida in assoluto tra Manchester City e Inter. L'ultima volta che il primo incontro ufficiale tra due club si è… Leggi ...Ce l'ha messa davvero tutta l'Inter di Simone Inzaghi, ma non è bastato. Contro un Manchester City che non è apparso nella sua serata migliore, forse con le ...