Calcio | Champions League | il Barcellona si complimenta con Guardiola per la vittoria

chissà per quanto tempo l'Inter rimuginerà su quanto è accaduto a Istanbul dove ha giocato una grande finale di Champions League. L'ha vinta il City, per la prima volta nella sua storia. Abbiamo fatto un grande percorso in Champions, ha vinto il City ma noi siamo secondi, un risultato che vale tanto perché questo gruppo ha dato il massimo.

A Istanbul la corazzata inglese di Pep Guardiola conquista la prima Coppa dei campioni della sua storia: al 68’ decide il gol di Rodri. I nerazzurri di Inzaghi generosi e anche un po’ sfortunati ...Ho visto i ragazzi abbattuti, tristi, ma il calcio è questo. E' la quinta finale in 20 mesi ... FUTURO - "Il percorso in Champions è stato eccezionale, dopo aver giocato così una finale contro il ...