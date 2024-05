Giffoni54 - l’illusione della distanza | ecco i primi titoli in concorso

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Le discriminazioni etniche, il conflitto israelo-palestinese, lo sport come riscatto e occasione di crescita, le difficoltà di essere genitori e figli, la scopertasessualità e la bellezza di non riconoscersi in un’etichetta: sono solo alcuni dei temi affrontati daiscelti per, in programma dal 19 al 28 luglio 2024. Tema54esima edizione del festival è: una scelta che vuole evidenziare un paradosso, indicando i pericoli del senso di isolamento con la paura dell’altro, del diverso, del lontano, con l’inganno di sentirsi separati. Un invito a ritrovare i sentieri, a scoprire i legami invisibili che esistono, nonostante le apparenti divisioni, per rivelare quanto siamo incredibilmente ...