Incendio a Bolzano - fumo intenso | Tenere porte e finestre chiuse

(Adnkronos) – Vasto Incendio in via di Mezzo ai Piani a Bolzano . Una grossa nube di fumo si è formata, visibile da anche lontano. "Si consiglia di tenere chiuse porte e finestre , e di spegnere la climatizzazione e gli impianti di ventilazione", si ...

Un grande incendio si è sviluppato mercoledì mattina nella sede dell'azienda Alpitronic in via di Mezzo ai Piani di Bolzano. L'allarme è scattato poco dopo le 9, e al momento l'intervento dei vigili del fuoco è ancora in corso. Un'imponente nube di ...

Incendio terribile in città: la colonna di fumo e fiamme è enorme - incendio terribile in città: la colonna di fumo e fiamme è enorme - Un terribile incendio è avvenuto nel primo mattino di oggi, mercoledì 8 maggio, in via di Mezzo a Piani di bolzano. Secondo le prime informazioni l’incendio si sarebbe verificato in un’azienda. I ...

Bolzano, maxi incendio: in fiamme lo stabilimento dell’Alpitronic. Il video - bolzano, maxi incendio: in fiamme lo stabilimento dell’Alpitronic. Il video - bolzano, 8 maggio 2024 - Un grande incendio è scoppiato verso le 9.15 a bolzano nella zona artigianale Piani, nei pressi dei Magazzini generali. Ad andare in fiamme l'intero stabilimento dell'Alpitron ...

Panico, maxi incendio in azienda: spazio aereo chiuso - Panico, maxi incendio in azienda: spazio aereo chiuso - Un enorme incendio è divampato a bolzano: in fiamme la sede dell’azienda Alpitronic che produce colonnine di ricarica rapida per auto elettriche. Allarme e paura a bolzano dove nella giornata odierna, ...