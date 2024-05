Ferraris - ' trimestre in crescita di quasi il 20% per Fs'

(Di mercoledì 8 maggio 2024) "Siamo inrispetto allo scorso anno diil 20% come ricavi". Lo afferma l'amministratore delegato di Fs Luigia margine di un convegno alla Sda Bocconi. "Come investimenti - sottolinea - siamo addirittura inrispetto al 2023 che è stato un anno record". "Nell'interoabbiamo numeri positivi rispetto al 2023, soprattutto con i passeggeri - sottolinea - un po' meno con sulle merci a causa delle criticità legate ai valichi di frontiera che sono chiusi e al fatto che la Germania è ancora in sofferenza rispetto a dei cantieri che stanno portando avanti".

Numeri record per le Ferrovie dello Stato nel 2023. Quindici miliardi di ricavi , in crescita dell’8% rispetto al 2022. 16 miliardi di investimenti - record . Ebitda (margine operativo lordo), a circa 2,2 miliardi di euro, in crescita dell’1% rispetto ...

Ferrari continua a crescere: +19% l'utile netto nel primo trimestre 2024 - Ferrari continua a crescere: +19% l'utile netto nel primo trimestre 2024 - Ferrari continua a macinare risultati positivi e nel primo trimestre del 2024 ha chiuso con i ricavi e i profitti che sono cresciuti a doppia cifra. Benedetto Vigna, Amministratore Delegato del Cavall ...

Ferrari in rosso (-4,5%) dopo conti sotto le attese - Ferrari in rosso (-4,5%) dopo conti sotto le attese - Ferrari termina il primo trimestre 2024 con un fatturato di €1,585 miliardi (+10,9% a/a), sotto le attese degli analisti di €1,66 miliardi.