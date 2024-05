Palermo - caso di omicidio-suicidio I dubbi sulle ferite sul corpo di Laura

(Di mercoledì 8 maggio 2024)di. Idegli investigatori su come siano morti marito e moglie. Non convincono lesuldiAncora mistero sulla morte dei coniugiLupo e Pietro Delia, trovati senza vita nella loro casa di via Notarbartolo lo scorso sabato mattina. La pista privilegiata è quella dell’, ma alcuni elementi delnon convincono del tutto gli investigatori. In particolare, destano perplessità lerinvenute suldiLupo, agente di polizia municipale. La donna presentava due colpi di pistola, uno al collo e uno alla testa. La prima ricostruzione dei fatti sarebbe ...

Palermo , marito e moglie morti in casa. Possibile caso di omicidio-suicidio . Ancora in corso tutte le indagini Un tragico evento si è verificato questa mattina a Palermo , dove una coppia è stata trovata senza vita all’interno del loro appartamento ...

Palermo , caso di omicidio-suicidio. Ancora mistero sul movente . Non si esclude che la coppia stesse vivendo un momento di crisi Una tragedia sconvolge Palermo : una coppia di coniugi è stata trovata senza vita nella loro abitazione in via ...

Vigilessa e il marito morti a Palermo: dubbi sull’ipotesi omicidio-suicidio - Vigilessa e il marito morti a Palermo: dubbi sull’ipotesi omicidio-suicidio - trovati senza vita con ferite da arma da fuoco nella loro casa, in via Notarbartolo, lo scorso sabato mattina. La prima ipotesi dell’omicidio-suicidio – la ricostruzione iniziale era che la donna, ...

Laura Lupo e Pietro Delia trovati morti a Palermo, l’autopsia solleva dubbi sull’ipotesi di un omicidio-suicidio - Laura Lupo e Pietro Delia trovati morti a Palermo, l’autopsia solleva dubbi sull’ipotesi di un omicidio-suicidio - Potrebbe non trattarsi di un caso di omicidio-suicidio quello relativo alla morte di Laura Lupo e Pietro Delia: dubbi sollevati dall'autopsia.

Coniugi morti in via Notarbartolo, in dubbio l’ipotesi omicidio-suicidio - Coniugi morti in via Notarbartolo, in dubbio l’ipotesi omicidio-suicidio - Sorgono dubbi sull’ipotesi dell’omicidio-suicidio dei due coniugi palermitani, il commercialista Pietro Delia e l’agente della polizia municipale Laura Lupo, trovati senza vita con ferite da arma da f ...