Fognini | Dal punto di vista tecnico Musetti mi somiglia ma di Fognini ce n’è uno solo

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Fabioritorna agli Internazionali di Roma. Una gioia per lui che oggi affronterà l’inglese Evans. Un veterano del torneo romano orfano degli enfant prodige del tennis. Al Giornale racconta di sé e di chi potrebbe essere il giovane talento che più gli: «Ho avuto i miei acciacchi, purtroppo non sono riuscito a giocare con continuità» «Ancora una volta» è la frase che ha scritto sui social esprimendo la sua felicità per essere nuovamente a Roma. «È la verità, Roma è speciale sotto tutti i punti di. Sono qui, cercherò di godermela appieno». Come si sente fisicamente? «Questa è una bella domanda: ho avuto i miei acciacchi, purtroppo non sono riuscito a giocare con continuità la stagione sulla terra rossa ma da qui al Roland Garros voglio pensare ...

