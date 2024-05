ByteDance ricorre in appello contro la legge anti-TikTok negli Stati Uniti | È incostituzionale - non ci sono prove

Tiktok non ci sta e fa causa agli USA: "la vendita forzata è incostituzionale" - Tiktok non ci sta e fa causa agli USA: "la vendita forzata è incostituzionale" - La mossa della piattaforma di bytedance è una risposta alla legge ("Protecting Americans from Foreign Adversary Controlled Applications Act"), approvata a fine aprile dal presidente USA Joe Biden, che ...

Tante novità per ho.mobile: raddoppia la banda per le offerte 4G e arrivano 5G ed eSIM - Tante novità per ho.mobile: raddoppia la banda per le offerte 4G e arrivano 5G ed eSIM - ho.mobile, l'operatore virtuale di Vodafone, ha annunciato l'arrivo del 5G e l'introduzione delle eSIM. Gli utenti potranno godere di download e upload veloci e una maggiore flessibilità nella gestion ...

Indovinate qual è la novità di Oracle Database 23ai - Indovinate qual è la novità di Oracle Database 23ai - Oracle annuncia una nuova versione del suo Database, in cui la novità principale sta nell'introduzione di funzionalità per semplificare l'adozione dell'intelligenza artificiale e lo sviluppo delle app ...