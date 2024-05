Renzi | Toti deve dimettersi? Il mio pensiero non cambia

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Matteoin un’intervista a ‘Il Messaggero’ ritorna sull’arresto die ribadisce la sua posizione in determinate situazioni. L’arresto di Giovannista facendo molto discutere in politica. Dal centrosinistra hanno subito chiesto le dimissioni del governatore della Liguria.diverso, invece, per Matteo, che in un’intervista a Il Messaggero ha espresso la sua posizione su questa vicenda. Matteosul caso– Notizie.com – © AnsaPer il leader di Italia Viva il garantismo è valido anche per i suoi avversari e, quindi, la sua idea è quella di aspettare la fine del lungo percorso giudiziario prima di accusare lo stesso. E sulle dimissioniha ribadito che non può esistere un automatismo tra avviso ...