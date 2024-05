Stella Michelin? Non mi interessa più - ma l' alta cucina è anche quella della trattoria Intervista a Diego Rossi di Trippa

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Sto chiacchierando davanti a un Flat White nella prima caffetteria specialty milanese con, chef (cuoco?) di, un caso unico dimilanese contemporanea, nota per le sue preparazioni a base di frattaglie, che da anni gode di inossidabile successo di pubblico e critica, come si dice per i film. Lo abbiamo coinvolto sul tematradizione, onore e onereitaliana, ma imbrigliare ilin una chiacchierata a tema si rivela una missione ardua. Così si finisce a parlare di tassazione dell’ospitalità - «Io in un Paese con una pressione fiscale corretta sarei ricco» -, sull’aumento dei prezzi degli affitti, lavoro e materie prime («Mi vergogno perché ho dovuto alzare i prezzi se no non sto in piedi, ma voglio ...