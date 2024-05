Le pagelle Zampini scalda il match Magro - quanta sostanza

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Cinciarini 6. Non la sua miglior partita in attacco, e così facendo si dimostra ‘umano’, ma la stoffa del lottatore è confermata. All’inizio 4 palle perse poi qualche perla offensiva e tanta grinta. Valentini 6. Segna il primo canestro dell’incontro, una tripla delle sue, poi segna il penultimo, un gioco da tre punti a 1’26’’ dopo palla recuperata. Non brillante in attacco, ma prezioso per combattività, difesa, e tante cose utili (5 rimbalzi).7. Segna 11 punti con 6 rimbalzi già nella prima metà quando dà linfa all’attacco. Chiude con 8 rimbalzi e 6 assist (21 di valutazione, la più alta della squadra insieme a quella di Johnson) sbagliando qualcosina di troppo ma dimostrandosi ancora una volta indispensabile nelle due metà campo. Tassone 6. Due falli dopo 2’53’’ condizionano la sua prova. Importante il suo unico canestro, una bomba sul 45-40 a inizio ...

Allen 5,5. Dal primo tiro che si prende – una bomba affrettata e da marcato – si capisce che non sarà la sua serata . Un bel gioco da tre punti nel primo quarto, un canestro e due liberi nel secondo per 9 punti in 15’ nella prima metà. Poi gioca ...

Allen 5. Per come salta (6 rimbalzi) si muove e attacca il ferro sembra stare piuttosto bene. Pur troppo le percentuali e i numeri lo condannano ancora pur a fronte di una difesa canturina che su di lui alterna sempre due uomini. Però 2 punti nella ...

