Valentina Vezzali | “Si può vincere o perdere L’importante è dare il massimo”

(Di venerdì 9 giugno 2023) Attività fisica costante, alimentazione sana e opportunamente integrata sono alla base del benessere psicofisico di ognuno di noi. Ma quando prevalgono sensazione di stanchezza e affaticamento mentale e fisico, insieme a pallore e mancanza di concentrazione, è possibile che si tratti di carenza di ferro. Il ferro è un nutriente essenziale che interviene in numerosi processi metabolici – tra i più importanti, contribuisce alla normale formazione dei globuli rossi e dell’emoglobina, responsabile del trasporto dell’ossigeno dai polmoni al resto del corpo. Un’alimentazione bilanciata si rivela fondamentale per l’assunzione del corretto fabbisogno, ed è necessario privilegiare alimenti ricchi di ferro (principalmente di origine animale come fegato, carne e pesce, ma anche vegetale come frutta secca e legumi) e cibi che ne favoriscono l’assorbimento, ad esempio quelli ricchi di vitamina C. ...