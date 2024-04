Diplomazia unico strumento per contrastare le guerre

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 25 aprile 2024) Israele attacca l’Iran dopo che l’Iran ha attaccato Israele per ritorsione del bombardamento della sede diplomatica iraniana a Damasco, ma su tutte si ha l’impressione che ci sia una precisa intenzione che sa più di tatticismo mediatico diplomatico che di offesa reale, quella che si dovrebbe fare con le parole ma soprattutto con la propria personalità . Lo prova anche l’articolo comparso su Vanity Fair con il titolo: “Attacco dell’Iran a Israele : ecco perché non è guerra , ma”, ma a che pro? Il conflitto uscirebbe dalla sua dimensione locale, non essendo più una reazione sproporzionata, ma la resistenza del Paese attaccato ai fini della sopravvivenza. In questo contesto le mosse possono essere prevedibili: da mesi l’Iran attacca Israele come sottolineato, attraverso i vari gruppi che finanzia ( Hamas e i pirati Houthi in Yemen per fare un esempio ). Ne ...