Premier League - Guardiola rifila 4 gol a De Zerbi | l’insidia per il City verso la corsa al titolo

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 25 aprile 2024) Il Manchesterrisponde all’Arsenal e si preannuncia un testa a testa per la vittoria della. Il Liverpool, infatti, è in piena crisi e non sembra in grado di rientrare inper il. Grande prova di forza della squadra dinel recupero della 29ª giornata del campionato inglese contro il Brighton, la squadra di De. Partenza sprint del Manchestere sfida già indirizzata dopo appena 34 minuti con i gol realizzati da De Bruyne e la doppietta di Foden. Il Brighton non ha la forza di reagire e nella ripresa è Julian Alvarez a siglare il gol del definitivo 0-4. Il calendario Il Manchestersi porta al secondo posto in classifica, a -1 dall’Arsenal e con una partita in meno. Il calendario è ...