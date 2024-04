Vernio - lite tra due ragazzi degenera e si allarga | coinvolte 10 person - 4 finiscono in ospedale

vernio, lite tra due ragazzi degenera e si allarga: coinvolte 10 persone, 4 finiscono in ospedale - Il litigio ha visto la partecipazione delle famiglie dei due giovani. Sono intervenuti i carabinieri forestali e due ambulanze ...

Continua a leggere>>

Sei liste per due Comuni. Bosi si candida in proprio. E Curcio in campo a vernio - Il sindaco uscente presenta stasera il suo programma "Vaiano non si ferma". L’ex consigliere comunale di centrodestra: "Con me vinceranno le persone".

Continua a leggere>>

Estra inaugura a vernio due colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici - vernio - Taglio del nastro questa mattina per le 2 colonnine elettriche realizzate da Estra a vernio. A inaugurare le postazioni Nicola Ciolini ...

Continua a leggere>>