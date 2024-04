Il Barcellone piomba su Kvaratskhelia

(Di giovedì 25 aprile 2024) C'è il Barcellona sue l'addio del georgiano non è un'ipotesi da escludere. Il suo agente e la dirigenza del Napoli si incontreranno presto per parlare del rinnovo di contratto, le posizioni, secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport non sono molto vicine. De Laurentiis...

Clamoroso dalla Georgia: permanenza kvaratskhelia non certa! Agente in arrivo in Italia, pressing Barça - Calciomercato Napoli, arrivano aggiornamenti importanti dalla Georgia per il futuro di Khvicha kvaratskhelia. Perché per il fantasista georgiano tiene ancora banco la questione del rinnovo contrattual ...

Continua a leggere>>

Dalla Georgia – Rinnovo Napoli-kvaratskhelia in stand-by. Un top club tenta il colpo! - Il futuro del georgiano non sembra essere del tutto certo di colore azzurro. La permanenza di Xavi sulla panchina del Barcellona sembra abbia aumentato le possibilità che kvaratskhelia possa essere ...

Continua a leggere>>

Il Barcellona piomba su kvaratskhelia - C'è il Barcellona su kvaratskhelia e l'addio del georgiano non è un'ipotesi da escludere. Il suo agente e la dirigenza del Napoli si incontreranno presto per parlare del rinnovo di contratto, le posiz ...

Continua a leggere>>