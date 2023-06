Ultime Notizie – “E’ stata Russia | intercettata telefonata”

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di venerdì 9 giugno 2023) I servizi di sicurezza ucraini hanno reso noto di aver intercettato una conversazione telefonica in cui si dimostra che a far saltare in aria la diga di Kakhovka èla. E’quindi pubblicata su Telegram anche una clip audio di un minuto e mezzo della conversazione. Le conseguenze del crollo per laLa distruzione della diga di Kakhovka ha provocato danni alle linee di difesa russe sulla riva sinistra del fiume Dniprosecondo l’Institute for the Study of War (Isw), aggiungendo che le forze di occupazione russe hanno risposto agli allagamenti “con un alto grado di disorganizzazione, esacerbando la situazione della popolazione civile”. Per quanto riguarda le posizioni militari russe, il think tank americano riferisce che l’onda di piena della diga ha distrutto molte fortificazioni della prima ...