Revocata una condanna a Weinstein ma il produttore resterà in galera

Svolta nel caso Harvey Weinstein . Nelle ultime ore, la Corte Suprema dello Stato di New York ha revocato la condanna a 23 anni di carcere per reati sessuali inflitta al produttore cinematografico nel 2020, dopo l’accusa di molestie da oltre cento donne che aveva dato vita al movimento #MeToo due ... Continua a leggere>>

Toomaj Saleh, il rapper iraniano dissidente condannato di nuovo a morte: «Arrestato, messo in isolamento e torturato» - Il rapper iraniano dissidente Toomaj Salehi è stato condannato a morte per il suo coinvolgimento nelle proteste anti-governative scatenate dalla morte di Mahsa Amini nel ...

Continua a leggere>>

Toomaj Salehi, il rapper condannato a morte per aver cantato la rivoluzione: le proteste che fanno impazzire il regime - Toomaj è l’emblema, il portabandiera, della rivoluzione della “generazione Z”, ne incarna l’essenza e tutto il suo significato globale-locale. Il rapper nel braccio della morte, i giovani in piazza a ...

Continua a leggere>>

Alla corte dell’imperatore - «Partner, non rivali». È la formula, e il vasto programma, che il presidente cinese Xi Jinping ha offerto — magnanimo, commenta la stampa di regime — al segretario di Stato americano, Tony Blinken. Al ...

Continua a leggere>>