Unipol al 94,9% di UnipolSai - si è chiusa l' opa

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 26 aprile 2024) L'opa disuSai Assicurazioni si èe sulla base dei risultati provvisori comunicati da Equita, in qualità di intermediario incaricato del coordinamento della raccolta delle adesioni, sono state portate in adesione all'offerta 274.957.646 azioni, ovvero il 9,717% del capitale sociale (pari al 65,656% delle azioni oggetto dell'offerta). Tenendo conto anche delle azioni proprie (pari allo 0,006%) e di quelle che già deteneva (pari all'85,194% del capitale)arriva così al 94,917% del capitale sociale diSai e scatta l'opa obbligatoria (ma non lo 'squeeze out' che viene autorizzato oltre la soglia del 95%, ndr). I risultati definitivi dell'offerta, precisa una nota, saranno resi noti entro il 2 maggio.