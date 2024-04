I missili Atacms sono già nelle mani di Kiev ma non cambieranno l' esito della guerra

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di venerdì 26 aprile 2024) Evitiamo l'ipocrisia e non illudiamo chi di armi se ne intende poco: neppure iche gli Usa hanno fatto arrivare dal marzo scorso in Ucraina e che le forze dihanno già usato per colpire i russi in Crimea, risolveranno la. Anzi, rischiano di estendere il fronte andando a colpire obiettivi all'interno dei territori controllati da l'una e dall'altra parte. Vero è che tra sigle e nomi, con tutti questi sistemi d'arma si rischia di fare grande confusione, serve perciò un breve chiarimento. Washington ha mandato al governo Zelensky gli Mgm-140 “Army TACtical Missile System”, da qui la sigla, ovvero un missile tattico superficie-superficie – quindi non aviolanciabile - appartenente alla categoria di quelli balistici a corto raggio (famiglia degli Srbm, che per il trattato ...