FC 24 Obiettivo Bobby Moore Icona Jolly Invernali -Football Shirt Friday

Leggi tutta la notizia su imiglioridififa

(Di venerdì 26 aprile 2024) Nuovo appuntamento con gli obiettivi di EA Sports FC 24! Scopriamo insieme come completare quello denominatorilasciato durante l’evento TOTS!Unisciti al mondo del calcio per sensibilizzare l’attenzione verso la ricerca sul cancro e sostenere la fondazione! Premi non scambiabili. Numero di incarichi da completare: 4 1xNon scambiab. Scadenza: 17 Settembre Sensibilizzazione: Segna 5 gol in qualsiasi modalità di Ultimate ...