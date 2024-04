Estrazione Million Day venerdì 26 Aprile 2024 | i numeri vincenti

(Di venerdì 26 aprile 2024) La redazione di Zon.it offre un appuntamento quotidiano con la lotteria più giocata dagli italiani. Isaranno disponibili su questa pagina a partire dalle ore 13.00 e questa sera alle 20.30. Scopriamo insieme in diretta quelli dell’Day di oggi,26. Idi oggi26Combinazione vincenteDay 26Come si gioca alDayDay è il gioco quotidiano del lotto ed è ancora in cerca della prima vincita milionaria del 2022. Alle 13.00 e alle 20.30 di oggi lunedì 31 luglio ...

Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi venerdì 26 aprile - Chi sarà il fortunato vincitore ad aggiudicarsi il jackpot estrazione Lotto venerdì 26 aprile 2024. La seconda di questa settimana. Concorso numero 65 di quest’anno. L’ultima vincita è stata ...

Continua a leggere>>

Estrazioni Lotto, Superenalotto di oggi, venerdì 26 aprile: i numeri vincenti in diretta - In diretta su questa pagina le estrazioni del Lotto e del Superenalotto di oggi, venerdì 26 aprile, per scoprire insieme tutti i numeri vincenti.

Continua a leggere>>

DDL sull’IA, Mazza: “Diritto d’autore indebolito, ecco perché” - Il disegno di legge italiano sull'intelligenza artificiale, che si propone di definire con precisione i contorni dell'IA nel panorama normativo nazionale, si intreccia con le disposizioni europee in m ...

Continua a leggere>>