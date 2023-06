Smart working fino a dicembre solo nel privato | proroga per fragili e genitori di under 14 Gli statali in attesa

... podcast video eall'altezza della qualità Apple. Apple ha migliorato anche gli ISP per la gestione del suono e anche il comparto microfonico dovrebbe giovarsene. Magsafe 3: la ...Loper i fragili e genitori con figli under14 è prorogato fino a fine anno. Ma solo per chi lavora nel privato. Per i dipendenti della pubblica amministrazione il rinvio è ancora in stand ...Prorogaa fine dicembre per lavoratori fragili e genitori di figli fino a 14 anni nel settore privato: lo prevede un emendamento al Decreto Lavoro ( dl 48/2023 ) approvato in Commissione al ...

Per i dipendenti della pubblica amministrazione il rinvio è ancora in stand by, in attesa che si trovino le necessarie risorse ...Passa l'emendamento sulla proroga di sei mesi dello smart working ai fragili e ai genitori di figli fino a 14 anni nel settore privato.