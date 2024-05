Nella città dove sono state inventate le patatine fritte c' è un boutique hotel a forma di patata gigante

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Dormire in posti strani può essere affascinante, ma chissà che effetto fa dormire dentro una grande, visto che, per chi lo desiderasse o si volesse togliere il dubbio, l’esperienza è possibile. Su Airbnb, infatti, tutti i fan delle patate in qualunque declinazione e, potranno affittare una curiosissima struttura adi grande tubero indicata sulla piattacome «agriturismo», pensata per regalare a due persone un'esperienza del tutto surreale. Soggiornare in unasi può Si tratta del Big Idaho Potato, ovvero il primo mini-appartamento del mondo adi. L'originale alloggiotrascorrere soggiorni e vacanze, prima di atterrare stabilmente a ...

Il calcio, l’azzurro porta-sfiga e “la patata col caviale”: chi è Spinelli, l’altra faccia del caso Toti - Il calcio, l’azzurro porta-sfiga e “la patata col caviale”: chi è Spinelli, l’altra faccia del caso Toti - ROMA – E poi c’è l’altra faccia del caso-Toti. Quella faccia un po’ così, e quell’espressione un po’ così che Aldo Spinelli aveva già prima di prendersi Genova via mare. Il porto non più franco dell’i ...

Come conservare le patate: 3 trucchi per evitare che germoglino - Come conservare le patate: 3 trucchi per evitare che germoglino - È uno degli ortaggi più apprezzati in cucina. Si conserva facilmente tutto l’anno e si può portare in tavola in svariate maniere. Ecco perché vale sempre la pena di tenersi una scorta di patate a disp ...

Ordinano patatine ed hamburger in un hotel svizzero: il totale inaspettato - Ordinano patatine ed hamburger in un hotel svizzero: il totale inaspettato - A confermare questa tesi il racconto incredibile di due turisti australiani in visita in questo paese, che nell’ordinare patatine ed hamburger, hanno pagato un prezzo da ristorante stellato. Una ...