Ustica - i soldi dei risarcimenti usati per ripagare i loro debiti Indagati due amministratori dell’Itavia | le cifre della vergogna

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Ha dell’incredibile quello che hanno scoperto la Procura di Milano e il Nucleo SpecialePolizia ValutariaGuardia di Finanza. Perché non si tratta solo di un caso “usuale” di sottrazione di fondi. Ma di una vergognosa operazione finanziaria, collegata direttamente alla strage di, che rimane uno degli episodi più drammatici e oscuristoria del nostro Paese. I militari hanno sequestrato la considerevole somma di 130 milioni di Euro che due ex componenti del Consiglio di Amministrazione avrebbero usato, secondo l’accusa, per coprire icontratti per acquisire la società. Secondo gli inquirenti, gliche hanno ottenuto il controllo di Itavia avrebbero “azzerato il patrimonio aziendale derivante daicorrisposti dai ...

