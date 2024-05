Taekwondo | quindici azzurri a Belgrado per gli Europei

(Di mercoledì 8 maggio 2024) La Nazionale azzurra disi prepara per l’ultimo impegno di rilievo prima dei Giochi Olimpici, con i CampionatiSenior G4 e i Campionatidi ParaG4/G2, che si svolgeranno a, in Serbia, dal 9 al 12 maggio. L’Italia sarà rappresentata da 15 atleti pronti a sfidare l’élite europea di. Presenti aanche gli atleti già qualificati per Parigi 2024: il Campione Olimpico e Mondiale Vito dell’Aquila (-58 kg), il due volte Campione del Mondo Simone Alessio (che da ben 20 mesi domina il ranking della categoria -80 kg), Ilenia Matonti (-49 kg), Antonino Bossolo (-63 kg Para) e Hadi Tiranvalipour (-58kg), da poco selezionato dal Cio per partecipare ai Giochi con la squadra Olimpica dei ...

