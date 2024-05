La Lega usa la sua foto per i manifesti elettorali | “Nessuno mi ha avvisata - sono contraria”

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Anna Haholkina, attrice e modella trentenne, ha trovato il suo volto impresso suidella. "Non ero stata, non ne sapevo niente: non voglio che la mia immagine venga utilizzata a fini politici, per nessun partito", dice a Fanpage.it.