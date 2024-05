Superbonus | Conte - ' metà crediti fiscali del governo Melon - finalmente conti lo dicono'

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Roma, 8 mag (Adnkronos) - "Oggi è una pagina nera per ili giornali hanno iniziato a fare un pò die a scoprire quello che noi dicevamo da tempo, nonostante ci fosse una campagna di menzogne del". Lo ha detto Giuseppe, a proposito del, intervenendo al convegno di Legambiente sul Greed deal. "Giorgiai cerca un capro espiatorio e tace perché non sa fare di conto, perché sui 117 miliardi di euro di portafoglio dilasono imputabili ali e ai 'provvedimenti groviera' che ilha fatto -ha spiegato il leader del M5s-. Attenzione Giorgetti ei, con le ...

Roma, 1 mar. - (Adnkronos) - " finalmente Chico Forti ritorna in Italia. Merito del Governo Meloni , del proficuo lavoro sul piano diplomatico con il Governo americano e della collaborazione con lo Stato della Florida. Un'altra promessa mantenuta, un ...

Roma, 1 mar. – (Adnkronos) – “ finalmente Chico Forti ritorna in Italia. Merito del Governo Meloni , del proficuo lavoro sul piano diplomatico con il Governo americano e della collaborazione con lo Stato della Florida. Un’altra promessa mantenuta, un ...

Caserta . “Ringrazio il ministro dell’Università e della Ricerca Sen. Bernini , che rispondendo dettagliatamente alla interrogazione parlamentare sul tema da me depositata, fa ulteriore chiarezza sulla annosa questione del Policlinico di Caserta . Il ...

Superbonus: Conte, 'metà crediti fiscali del governo Meloni, finalmente conti lo dicono' - Superbonus: Conte, 'metà crediti fiscali del governo Meloni, finalmente conti lo dicono' - Roma, 8 mag (Adnkronos) - "Oggi è una pagina nera per il governo, finalmente i giornali hanno iniziato a fare un pò di conti e a scoprire quello che noi dicevamo da tempo, nonostante ci fosse una camp ...

Offerta d’acquisto per l’ex Eca a Treviso. I due studentati li farà il Governo - Offerta d’acquisto per l’ex Eca a Treviso. I due studentati li farà il governo - Dopo la palazzina alla Salsa, Invimit guarda a piazza Pio X. La proposta già sul tavolo del Comune. «Si può fare» ...

Il voto per la Repubblica e le tutele su libertà e lavoro: così nacque la Costituzione - Il voto per la Repubblica e le tutele su libertà e lavoro: così nacque la Costituzione - La mediazione degli statisti nella stesura della Carta:in questo modo furono rappresentate anime e istanze diverse.La firma di Umberto Terracini, l’entrata in vigore nel 1948 ...