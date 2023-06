Roma | bimba morta in auto | psichiatra ' c' è stato lapsus di memoria specifico'

(Di venerdì 9 giugno 2023), 9 giu. (Adnkronos Salute) - "Nel caso del padre che dimentica la figlia ine questa muore, si tratta di un tragico incidente in cui è avvenuto undi. Non è un caso di amnesia dissociativa poiché non coinvolge una perdita dipiù ampia e persistente né è necessariamente associato a un trauma. Né come 'forgotten baby syndrome' che si riferisce a un episodioin cui un genitore, per brevi periodi di tempo, dimentica la presenza del bambino in un veicolo. È spesso associata a fattori come distrazione, routine interrotte o sovraccarico di stress e responsabilità". Così Giovanna Crespi, segretario della Società italiana di psichiatria forense, torna in un intervento su quanto accaduto a ...

La Procura che coordina le indagini ha accertato che piccina, di poco più di un anno, è rimasta chiusa in auto, su un seggiolino che era senza dispositivo antiabbandono . Un allarme che è diventato ...Cambia l'ipotesi di reato per il padre di Stella, la bambina di un anno dimenticata in auto dal genitore e ritrovata senza vita circa 7 ore dopo. Gli inquirenti in un primo momento avevano aperto un ...È indagato per omicidio colposo il padre delladi 14 mesi morta mercoledì scorso dopo essere stata dimenticata dal padre nel sedile posteriore dell'auto alla Cecchignola. L'accusa per l'uomo, un carabiniere di 45 anni, è legata al fatto che ...

