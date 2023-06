Perugia | Santopadre | «Se resto? Non so rispondere Il mio cuore dice di sì | ma…»»

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 9 giugno 2023) Massimiliano, presidente del, ha parlato del futuro del club dopo la retrocessione in Serie C Massimiliano, presidente del, ha parlato a La Nazione. PAROLE – «Se? Non so. Il miodi sì, ma nel professionismo contano anche le tasche. Con l’avvento dei fondi, degli stranieri, il calcio si è innalzato a dei livelli che è molto complicato portare avanti. Oggi è diventato il calcio degli arabi. A certi livelli se lo possono permettere solo loro. Anche in B ci sono state delle conseguenze, così fino alla C. Oggi per vincere una C si spendono 15 milioni di euro. Per me è una follia. Ci riempiamo la bocca con i campionati dei giovani, degli italiani, invece sono i campionati dei soldi. Il ...