David di Donatello 2024 - le pagelle dei look | Cortellesi non delude - Fanelli brillante -8, Ramazzotti da capogiro 10

(Di sabato 4 maggio 2024) L' attesa è finita: tutto pronto per la 69esima edizione deidie noi ci auguriamo che a brillare non siano soltanto le statuette ma anche idelle...

Momenti di estremo imbarazzo durante la cerimonia di consegna dei David di Donatello 2024 trasmessa in diretta su RaiUno. Sergio […] Continua a leggere David di Donatello , l’ira di Sergio Ballo : “Ci avete messo sulle scale come Wanda Osiris” su Perizona.it Continua a leggere>>

cosa è successo ai David di Donatello 2024 ? Sembrava essere già tutto scritto. E invece non è stato così. Perché questa edizione ha riservato diverse... Continua a leggere>>

Kasia Smutniak con la figlia ai david di donatello 2024: Sophie è la fotocopia di papà Pietro Taricone - Kasia Smutniak era in lizza per la prestigiosa statuetta grazie al documentario "Mur", che segna il suo debutto alla regia. Il film tratta di un tema attuale e controverso: il muro costruito in ... Continua a leggere>>

Mahmood, al suo fianco la mamma ai david di donatello - La madre dell'artista Anna è visibilmente emozionata, accenna un sorriso, Mahmood suo figlio, per farla sentire più a suo agio, le sistema i capelli ... Continua a leggere>>

Mahmood, seine Mutter an seiner Seite im david di donatello - La madre dell'artista Anna è visibilmente emozionata, accenna un sorriso, Mahmood suo figlio, per farla sentire più a suo agio, le sistema i capelli ... Continua a leggere>>